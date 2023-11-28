الأهلي يصرف رواتب اللاعبين في هذا الموعد

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أحمد جودة - القاهرة - قررت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب المشرف العام على ملف الكرة، صرف رواتب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، لشهر نوفمبر غدا الأربعاء.



ومن المنتظر أن يتم خصم قيمة عقوبة الخروج من دوري السوبر الإفريقي من رواتبهم، وفقا لما قررته إدارة النادي عقب الهزيمة من صن داونز، في الدور نصف النهائي.



وحرصت إدارة الأهلي على تحويل رواتب شهر نوفمبر لجميع اللاعبين قبل نهاية الشهر، من أجل التركيز في المباريات المقبلة، والتزاما بالعقود المبرمة بين الطرفين.



ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة السكندري مساء اليوم الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.



وتنقل مباريات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.