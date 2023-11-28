نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبابي يقود تشكيل باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء أمام نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر لويس انريكي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي اليوم الموافق الثلاثاء بستاد حديقة الامراء في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

- موعد مباراة باريس ونيوكاسل

وتنطلق صافرة بداية وانطلاق أحداث مباراة باريس ونيوكاسل مساء الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية والدوحة.

- ترتيب مجموعة باريس ونيوكاسل

1- بوروسيا دورتموند 7 نقاط

2- باريس 6 نقاط

3- ميلان 5 نقاط

4- نيوكاسل 4 نقاط

- القنوات الناقلة لمباراة باريس ونيوكاسل

تردد bein sports 1

القمر: سهيل

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

التصحيح: 2/3

تشكيل باريس أمام نيوكاسل

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: حكيمي، سكرينيار، هيرنانديز، موكيلي.

خط الوسط: فيتينها، اوجارتي، رويز.

خط الهجوم: ديمبيلي، مبابي، راموس.