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أحمد جودة - القاهرة - إستقر ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ميلان على التشكيلة التي ستخوض مواجهة بوروسيا دورتموند الالماني لحساب مباريات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج البيانكونيري لتحقيق الفوز على دورتموند من أجل الحفاظ على حظوظه للتأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وقبل تلك المواجهة يحتل العملاق الايطالي المركز الثالث في المجموعة برصيد 5 نقاط، متأخرا بفارق نقطتين عن دورتموند صاحب الصدارة.



بيولي يستقر على تشكيل ميلان لمواجهة بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: مايك ماينان

الدفاع: ثيو هيرنانديز - فيكايو توموري - ماليك ثياو - ديفيد كالابريا

الوسط: ياسين عدلي - تيجاني ريندرز - لوفتوس تشيك

الهجوم: بوليسيتش - جيرو - تشوكويزي

وتنطلق فعاليات تلك المواجهة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.