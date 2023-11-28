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أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية للسكة الحديد ولافيينا وجمهورية شبين بالجولة العاشرة بدورى المحترفين

تستكمل اليوم الثلاثاء منافسات الجولة العاشره بدوري المحترفين بإقامة مبارتان وتختتم الجولة يومي الاربعاء والخميس.

وكانت تلك الجولة قد إفتتحت بمباراه قمة بين بتروجت والنصر للتعدين وانتهت بفوز بتروجت بهدفين مقابل هدف ليحافظ علي قمه المجموعه في انتظار النتائج الأخرى.

مباريات اليوم الثلاثاء

1 - لافيينا مع we

على ملعب الاسيوطي سبورت يحل فريق المصرية للاتصالات (وي) صاحب المركز الخامس عشر بقيادة جمعه مشهور برصيد 11 نقطة ضيفًا على فريق لافيينا وصيف المجموعه بقيادة المدير الفني الجديد عبد الباقي جمال.



2-ابو قير للاسمده مع بروكسي



على ملعب ابو قير للاسمده يواجه فريق ابوقير للاسمده صاحب المركز السابع بقيادة ايمن المزين برصيد 14 نقطة فريق بروكسي صاحب المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة بقياده محمد حامد.



مباريات يوم الاربعاء.



1- السكة الحديد مع النجوم.



على ستاد السكة الحديد يلتقي فريق السكة الحديد صاحب المركز الثاني عشر بقيادة امير عزمي مجاهد برصيد 12 نقطة مع فريق

النجوم صاحب المركز السابع عشر بقيادة محمد جوده برصيد 6 نقاط.



2- القناة مع أسوان

على ستاد القناة القديم يلاقي فريق القناة صاحب المركز التاسع بقيادة سامر عبد الرحمن برصيد 12 نقطة نظيره فريق

أسوان صاحب المركز السادس عشر بقيادة هشام زكريا برصيد 11 نقطة.

3- البترول مع مكادى

على ملعب البترول يلعب فريق بترول اسيوط صاحب المركز السادس بقيادة احمد عبد المقصود برصيد 15 نقطة مع فريق مكادى صاحب المركز الحادي عشر بقيادة

عثمان أحمد عثمان برصيد 12 نقطة.



4- مصر للمقاصة مع غزل المحلة



يستضيف ملعب الاسيوطي سبورت لقاء بين فريق مصر للمقاصة صاحب المركز الثامن عشر بقيادة طارق حجاج برصيد 6 نقاط

مع فريق غزل المحلة صاحب المركز الرابع بقيادة حسام عبد العال برصيد 17 نقطة.



5- طنطا مع جمهورية شبين



على ملعب نادي طنطا يخوض فريق طنطا صاحب المركز العاشر بقيادة عمرو انور برصيد 12 نقطة لقاء صعب مع فريق جمهورية شبين صاحب المركز التاسع عشر بقيادة مصطفى عبد الفتاح برصيد 5 نقاط.



6- راية مع حرس الحدود



الحدود الحرس الحدود ولقاء خاص بين فريق راية صاحب الثامن بقيادة محمد حليم برصيد 13 نقطة مع فريق حرس الحدود صاحب المركز الثاني بقيادة محمد مكي برصيد 17 نقطة.



مباريات الخميس

وتختتم الجوله يوم الخميس بلقاء وادي دجلة مع دكرنس على ستاد السلام يستقبل فريق وادي دجلة صاحب المركز الثالث بقيادة توليتش برصيد 17 نقطة فريق دكرنس صاحب المركز الثالث عشر بقيادة ايمن الجمل برصيد 12 نقطة.



ترتيب المجموعة



1- بتروجت 20 نقطة

2- حرس الحدود 17 نقطة

3- وادي دجلة 17 نقطة

4- غزل المحلة 17 نقطة

5- لافيينا 15 نقطة

6- البترول 15 نقطة

7- ابو قير 14 نقطة

8- راية 13 نقطة

9- القناة 12 نق

10- طنطا 12 نقطة

11- مكادى 12 نقطة

12- السكة الحديد 12 نقطة

13- دكرنس 12 نقطة

14- بروكسي 12 نقطة

15- المصرية للاتصالات 11 نقطة

16- اسوان 11 نقطة

17- النجوم 6 نقاط

18- مصر للمقاصة 6 نقاط

19- جمهورية شبين 5 نقاط

20- النصر للتعدين 4 نقاط