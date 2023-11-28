نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عودة الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة".. ساحر ليفربول مطلوب في الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجرت تقارير صحفية صباح اليوم، مفاجأة من العيار الثقيل حول صفقة جديدة تثير إعجاب قطبي الليجا الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير.

يرغب كلا الفريقان من تدعيم صفوفهم، بعد الإصابات المؤثرة التي نالت نجومهم، خلال التوقف الدولي ومشاركتهم مع منتخباتهم في التصفيات.

- دياز على طاولة ريال مدريد وبرشلونة

ونشر الصحفي التركي الشهير أكرم كونور في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن ريال مدريد وبرشلونة يراقبان وضع الكولومبي لويس دياز للتعاقد معه من ليفربول في الانتقالات الشتوية".

وتابع:" نادي ليفربول سيرفض أي عروض ستأتي من أجل الجناح الكولومبي لويس دياز البالغ من العمر 26 عامًا في يناير.".

ويسعى كل من الريال والبارسا، في تعويض غياب كل من جافي وفينسيوس جونيور، عقب إصابتهم الأخيرة والتي سوف تبعدهم عن الملاعب لعدة أشهر.

