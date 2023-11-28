نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| بالأسماء.. مفاجآت في قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أسماء القائمة النهائية للمارد الأحمر التي ستشارك في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر انطلاقه خلال ديسمبر المقبل بالسعودية.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة ١٢ ديسمبر المقبل في السعودية، بمواجهة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزلندي في الدور الأول، على أن يلتقي الفائز منهما مع الأهلي في الدور الثاني من المسابقة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن إدارة الأهلي أرسلت للاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الفترة الماضية القائمة المبدئية المشاركة في المونديال، وضمت جميع لاعبي الفريق.

وأضاف، أن القائمة النهائية والمختصرة والتي ستضم 23 لاعب حسب لوائح فيفا، سيتم إرسالها الاثنين المقبل، بعد أن استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء على عناصرها.

وتابع، أن قائمة الأهلي في المونديال بالأسماء على النحو التالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزه علاء.

خط الدفاع: محمد هاني وأكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر ابراهيم وعبد المنعم وعلي معلول وكريم الدبيس.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطيه وكوكا وعمرو السولية وإمام عاشور وأفشة.



خط الهجوم: الشحات وطاهر وتاو وصلاح محسن وكريم فؤاد وكهربا وموديست.

واختتم، أن هناك تغييرات من الوارد تحدث حال تعرض بعض اللاعبين للإصابة قبل ارسال القائمة في مواجهتي سموحة اليوم بالدوري العام، ويانج أفريكانز السبت المقبل في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

