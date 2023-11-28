بعثة سوار الغيني تصل إلى القاهرة استعدادًا لمواجهة الزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة -

وصلت صباح اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سوار الغيني إلي القاهرة صباح اليوم استعدادًا لمواجهة الزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

واستقبل بعثة نادي سوار الغيني مسؤولي العلاقات العامة بنادي الزمالك في مطار القاهرة فور وصولهم.

يخوض نادي سوار الغيني مرانه الأول في القاهرة مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يحتل نادي الزمالك المركز الثاني برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة في جدول ترتيب المجموعة من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحقق الزمالك الفوز على أبو سليم الليبي بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة الأولي من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراه سوار الغيني والزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سوار الغيني لمواجهة الزمالك ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم على ستاد السلام.

