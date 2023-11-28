عاجل.. مفاجأة مدوية في قائمة برشلونة لمواجهة بورتو بدوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي برشلونة قائمة البلوجرانا التي تستعد لمواجهة بورتو البرتغالي لحساب مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الكروي الجديد 2023-2024.

تشافي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة بورتو في دوري أبطال أوروبا

وشهدت قائمة البلوجرانا خروج الحارس الالماني مارك اندريه تيرشتيجن بسبب الاصابة التي يعاني منها في الظهر ما يعني الاعتماد على البديل انياكي بينا اساسيًا خلال مواجهة اليوم.

وجاءت قائمة برشلونة كاملة وفق ما يلي:-