نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم: ذا صن: مان يونايتد يريد لاعب تشيلسي السابق.. آس: أتلتيك يمنح ريال مدريد الصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 28-11-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

ذا صن

مان يونايتد يريد لاعب تشيلسي السابق تيمو فيرنر وجماهير اليونايتد تقول " ارجوكم اخبرونا ان هذه مزحة "

آس

​برشلونة​ واتلتيكو عليهم الفوز للعبور

اتلتيك يمنح ريال مدريد الصدارة

افضل نسخة ل​بيلنجهام​

كورييري ديلو سبورت



​اليجري​ سيغادر اليوفي في نهاية الموسم

الميلان ونقطة العودة

الجيميع في لاتسيو مع ساري

