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الصحف الأوروبية صباح اليوم: ذا صن: مان يونايتد يريد لاعب تشيلسي السابق.. آس: أتلتيك يمنح ريال مدريد الصدارة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم: ذا صن: مان يونايتد يريد لاعب تشيلسي السابق.. آس: أتلتيك يمنح ريال مدريد الصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 28-11-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

 ذا صن

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مان يونايتد يريد لاعب تشيلسي السابق تيمو فيرنر وجماهير اليونايتد تقول " ارجوكم اخبرونا ان هذه مزحة "

آس

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​برشلونة​ واتلتيكو عليهم الفوز للعبور
اتلتيك يمنح ريال مدريد الصدارة
افضل نسخة ل​بيلنجهام​

 كورييري ديلو سبورت

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​اليجري​ سيغادر اليوفي في نهاية الموسم
الميلان ونقطة العودة
الجيميع في لاتسيو مع ساري
 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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