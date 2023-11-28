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أحمد جودة - القاهرة -

أتمت إدارة النادي المصري كافة الاستعدادات لعقد الجمعية العمومية العادية للنادي والمقرر إقامتها السبت المقبل الموافق الثاني من ديسمبر بمقر ( فرع الضواحي 1 - النادي الاجتماعي ) وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساء.

إدارة المصري تواصل استعداداتها لعقد الجمعية العمومية العادية السبت المقبل

هذا وقد تحدد جدول أعمال الجمعية العمومية على النحو التالي:

البند الأول: التصديق على محضر الاجتماع السابق المنعقد في 2022/8/29.

البند الثاني: النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

البند الثالث: اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 2023/6/30 ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة والتي تنتهي في 2024/6/30.

البند الرابع: تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.

البند الخامس : النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء في الموعد القانوني طبقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق إنبي يوم الجمعة المقبل بالجولة السابعة من دوري نايل.

يحتل المصري المركز الثامن بجدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط وذلك بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفًا.

