شوبير يكشف مفاجأة بشأن نجم الأهلي ويُعلن موعد رحيله

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، وجهة المدافع محمد عبد المنعم، لاعب الأهلي، المقبلة ومصيره مع المارد الأحمر.

شوبير يكشف مفاجأة بشأن عبدالمنعم ويُعلن موعد رحيله

حيث قال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "محمد عبد المنعم لاعب الأهلى لديه حلم وهو الاحتراف في أوروبا، ولن يتنازل عن حلمه".



وتابع: "اللاعب وقع مع شركة تسويق أجنبية خلال الفترة الماضية لتسويقه في أوروبا، وتوفير عرض الرحيل عن الأهلى خلال الأيام القادمة".



ويلاقي الأهلي نظيره سموحة، مساء اليوم، الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة، على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري المصري الممتاز.

