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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة عن قائمة فريقه لمواجهة بورتو في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء.

ضربة موجعة في برشلونة قبل مواجهة بورتو

وشهدت قائمة برشلونة غياب الحارس الألماني تير شتيجن بسبب عدم اكتمال تعافيه من الإصابة التي تعرض لها حيث جاءت القائمة كالآتي:-

الحراس: إنياكي بينيا – أندير أتسرالاجا – دييجو كوتشين.

الدفاع: جواو كانسيلو – أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو – إنيجو مارتينيز – أندرياس كريستينسن – ماركوس ألونسو – سيرجي روبيرتو – جول كوندي.

الوسط: بيدري – أوريول روميو - فرينكي دي يونج – إلكاي جوندوجان – مارك كاسادو – فيرمين لوبيز.

الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا – جواو فيليكس – لامين جمال.

وتنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة ضد نظيره فريق بورتو البرتغالي مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مونتجويك الأولمبي.

