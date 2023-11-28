8 لاعبين.. غيابات ريال مدريد قبل مواجهة نابولي في دوري الأبطال

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أحمد جودة - القاهرة -

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني استعداداته لمواجهة نظيره فريق نابولي الإيطالي غدا الأربعاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

غيابات ريال مدريد قبل مواجهة نابولي في دوري الأبطال

وسوف تقام المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويغيب 8 لاعبين دفعة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد أمام نظيره فريق نابولي في دوري أبطال أوروبا بعد انضمام لوكا مودريتش إليهم.

وتتمثل قائمة غيابات الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد نابولي في الأسماء التالية، تيبو كورتوا، كيبا، ميليتاو، أوريلين تشواميني، كامافينجا، جولر، فينيسيوس جونيور، لوكا مودريتش.

