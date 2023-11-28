نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نزلها الآن.. قنوات مفتوحة تنقل مواجهة مانشستر سيتي ضد لايبزيج اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاقي ومتابعي كرة القدم الإنجليزية، عبر محركات البحث جوجل عن تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.



تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشسترسيتي ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا



تذاع أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد نظيره لايبزيج عبر قناة بي إن سبورتس 2القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.



تردد بي إن سبورتس 2 عبر نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات

الوجهة: 2/3

معامل تصحيح الخطأ: 27500

الجودة: HD



تردد قناة بي إن سبورت 2 على سهيل سات

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: نايل سات

الوجهة: 2/3

معامل تصحيح الخطأ: 27500

الجودة: HD



تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا



قناة ARD Das Erste HD الألمانية، التردد: 11493 أفقي، معدل الترميز: 22000، القمر: Astra 19.2°e

قناة ZDF الألمانية، التردد:11954 أفقي، التردد 11836 أفقي، معدل الترميز: 27500، القمر: Astra 19.2°e

قناة Idman، التردد: 11169 أفقي، معدل الترميز: 20400، القمر: AzerSpace 46°E

قناة AZ Tv، التردد: 11169 أفقي، معدل الترميز: 20400، القمر: AzerSpace 46°E

قناة IRIB Tv3، التردد: 11900 عمودي، معدل الترميز: 27500، القمر: Badr 26°E

قناة Armenia Region، التردد: 11109 عمودي، معدل الترميز: 3407، القمر: Eutelsat 36°E

قناة 3 Sport، التردد: 11293 عمودي، معدل الترميز: 27500، القمر: Afghansat 1

قناة Iran 3، التردد: 11555 عمودي، معدل الترميز: 30000، القمر: Intelsat 902

قناة Comedy TV، التردد: 11174 عمودي، معدل الترميز: 28800، القمر: AzerSpace 46°E

قناة Negaah Tv، التردد: 11231 عمودي، معدل الترميز: 27500، القمر: Afghansat 48°E



ما موعد مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا؟



يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي نظيره نادي لايبزيج الألماني مساء الثلاثاء المقبل 28 نوفمبر 2023، في الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.



يستضيف ملعب الاتحاد المباراة المرتقبة بين نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضد نظيره نادي لايبزيج الألماني في دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

