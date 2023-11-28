نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ميلان المتوقع أمام بوروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي، على تشكيلة فريقه التي ستواجه بوروسيا دورتموند الألماني، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ميلان ضد بوروسيا دورتموند

تقام مباراة الروسونيري مع ضيفه الألماني، على ملعب سان سيرو، مساء، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ويبدأ اللقاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ميلان المتوقع أمام دورتموند

حراسة المرمي: مينيان

خط الدفاع: هيرنانديز، ماليك ثياو، توموري، كالابريا

خط الوسط: كرونيتش، لوفتوس تشيك، ريندرز

خط الهجوم: بولسيتش، جيرو، تشوكويزي

ترتيب مجموعة ميلان ودورتموند

يتصدر دورتموند ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة عن باريس سان جيرمان الفرنسي الثاني، ونقطتين عن ميلان الثالث، بينما يمتلك نيوكاسل الإنجليزي 4 نقاط.

