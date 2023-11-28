نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب الزمالك يكشف الموقف النهائي لثنائي الزمالك من اللحاق بالمباريات المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن جاهزية الثنائي محمود علاء وعبدالله جمعة، من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات رفقه الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة.

طبيب الزمالك يكشف الموقف النهائي لثنائي الزمالك



وأكد رئيس الجهاز الطبي أن عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق تماثل للشفاء بصورة نهائية من الإصابة التي كان يعاني منها، وكانت عبارة عن جزع في الرباط الداخلي للركبة، وأضاف أن اللاعب شارك في مران الأمس بشكل طبيعي لتتأكد جاهزيته للفترة المقبلة من الناحية الطبية.



وأشار محمد أسامة إلى أن محمود علاء مدافع الفريق تماثل للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها وكانت عبارة عن مزق في العضلة الخلفية، وشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية للمباريات المقبلة.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها غدًا الأربعاء باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

