نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة المتوقع أمام بورتو اليوم في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، على تشكيلة البلوجرانا التي ستواجه بورتو البرتغالي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة ضد بورتو

تقام مباراة البرسا والفريق البرتغالي، مساء، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ويبدأ اللقاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام بورتو

حراسة المرمى: إنياكي بينيا

خط الدفاع: جواو كانسيلو – رونالد أراوخو – جوليس كوندي – أليكس بالدي

خط الوسط: بيدري – فرينكي دي يونج – إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: رافينيا – روبرت ليفاندوفسكي – جواو فيليكس



ترتيب برشلونة وبورتو في المجموعة الثامنة

يتصدر برشلونة ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط، وهو نفس عدد رصيد بورتو، لكن البرسا يتفوق على الفريق البرتغالي بفارق الأهداف.

