ألمانيا إلى نهائي كأس العالم للناشئين
نجح المنتخب الألماني، في حجز مقعده في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، بعدما تغلب على نظيره الأرجنتيني، بركلات الترجيح بنتيجة 4 - 2، بعد نهاية الوقت الأصلى للمباراة بتعادل المنتخبين بنتيجة 3 - 3، فى لقاء نصف النهائي، والذى جمعهما اليوم الثلاثاء، على ستاد "ماناهان" فى إندونسيا.
سجل ثلاثية منتخب ألمانيا باري برونر هدفين وماكس مورستيد، في الدقائق 9، 58 و 69 من زمن اللقاء.
في المقابل أحرز ثلاثية المنتخب الأرجنتيني أوجستين روبرتو "هاتريك"، في الدقائق 36، 45 و الدقيقة التاسعة من الوقت بدلا من الضائع للمباراة، لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح.
وفى ركلات الترجيح، نجح المنتخب الألماني بنتيجة 4 – 2، بعدما أهدر المنتخب الأرجنتين ركلتي جزاء مقابل واحدة للمنتخب الألماني.
وينتظر المنتخب الألماني، فى المباراة النهائية، الفائز من مواجهة فرنسا ومالي، والتى ستقام بعد قليل.
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