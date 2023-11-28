تقارير تكشف حقيقة اهتمام بايرن ميونيخ بالتعاقد مع كاسيميرو

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن حقيقة رغبة مسؤولي نادي بايرن ميونيخ في التعاقد مع الدولي البرازيلي كاسيميرو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقد أكدت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة أن نادي بايرن ميونيخ يريد الحصول على خدمات اللاعب كاسيميرو نجم مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأوضحت شبكة سكاي ألمانيا حقيقة هذا الموضوع وأشارت إلى أن مسؤولي نادي بايرن ميونيخ لم يدخلوا في مفاوضات مع نادي مانشستر يونايتد للتعاقد مع الدولي البرازيلي كاسيميرو خلال الفترة المقبلة ولا يوجد أي اهتمام على الإطلاق.

وكانت هناك تقارير صحفية إنجليزية أكدت في الفترة الأخيرة أن نادي مانشستر يونايتد لن يرفض رحيل كاسيميرو ولكن بعد حصوله على 50 مليون جنيه إسترليني في حالة بيعه بشكل نهائي.

