نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. السعيد يقترب من رقم الضظوي وريال مدريد يطارد نجم تشيلسي السابق وموقف ثنائي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في السطور التالية.

رقم رائع لبيراميدز بعد الفوز على الدارويش

بيراميدز بالمسمى الجديد كان بحوزته 99 انتصار، ليكون انتصاره على الإسماعيلي، يحمل الرقم مئة.

وكان بيراميدز بمسماه الجديد قد بدأ أولى مواسمه في 2019، أي منذ خمس سنوات.

وخطف بيراميدز الصدراة مؤقتا برصيد 16 نقطة، وذلك بشكل مؤقت من الأهلي صاحب 13 نقطة.

على بعد ثلاث أهداف فقط من الضظوي

بات السعيد على بعد 3 أهداف فقط، ليقتنص المركز الثالث في نادي المئة، والذي يتواجد فيه السيد الضظوي لاعب الأحمر السابق.

عبد الله تواجد في المركز الرابع برصيد 124 هدف، ليتعدى مصطفى رياض صاحب 122 هدف، بينما تواجد الضظوي برصيد 127 هدف.

أما في الصدراة فيتواجد حسن الشاذلي برصيد 178 هدف، وحسام حسن صاحب 168 هدف.



معتمد جمال يقرر الدفع بمهاجم الفريق أساسيًا أمام مودرن فيوتشر في دوري نايل

قرر معتمد جمال المدرب العام لنادي الزمالك والقائم بأعمال المدير الفني الدفع بمهاجم الفريق سيف الدين الجزيري أساسيًا أمام مودرن فيوتشر في دوري نايل.

ويأتي ذلك بناء على رغبة معتمد جمال في البدء بمباراة مودرن فيوتشر برأس حربة صريح سيف الدين الجزيري.

مانشستر يونايتد يقتحم السباق على هدف ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية بريطانية أنّ مانشستر يونايتد الإنجليزي يرغب في التعاقد مع الألماني تيمو فيرنر نجم لايبزيج الألماني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن فيرنر نجم تشيلسي السابق مطلوب من قبل إدارة مانشستر يونايتد لينضم الشياطين الحمر إلى ريال مدريد المهتم بالتعاقد مع ابنجم الألماني.

وأفادت الشبكة البريطانية بأنّ فيرنر غير راضٍ عن وضعه داخل لايبزيج ويفكر في الرحيل عن الدوري الألماني بالرغم من أنه يُفضل في الوقت الحالي الاستمرار حتى الصيف المقبل على الأقل.

رابطة الأندية تقرر نقل مباريات الزمالك في دوري نايل إلي ستاد السلام

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب نقل مباريات الزمالك في دوري نايل إلي ستاد السلام بدلا من ستاد القاهرة.

وياتي ذلك لوجود صيانة في ستاد القاهرة لزرع البزرة الشتوية بدلا من البزرة الصيفية مما يترتب عليه غلق الاستاد بشكل مؤقت.

قائمة ريال مدريد لمواجهة نابولي

حراسة المرمى: لونين - فران جونزاليس - كانيزارس

الدفاع: كارفخال - ألابا - ناتشو - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - روديجير - فيرلاند ميندي

الوسط: بيلينجهام - توني كروس - فالفيرجي - داني سيبايوس - ماريو مارتين - نيكو باز - ثيو

الهجوم: رودريجو - خوسيلو - براهيم دياز -جونزالو.

طبيب الزمالك يكشف الموقف النهائي لثنائي الزمالك من اللحاق بالمباريات المقبلة

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق تماثل للشفاء بصورة نهائية من الإصابة التي كان يعاني منها، وكانت عبارة عن جزع في الرباط الداخلي للركبة، وأضاف أن اللاعب شارك في مران الأمس بشكل طبيعي لتتأكد جاهزيته للفترة المقبلة من الناحية الطبية.

وأشار محمد أسامة إلى أن محمود علاء مدافع الفريق تماثل للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها وكانت عبارة عن مزق في العضلة الخلفية، وشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية للمباريات المقبلة.

