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أحمد جودة - القاهرة - كشف نادي الهلال السعودي عن موقفه من العروض المقدمة للاعب وسط الفريق روبين نيفيز خلال الانتقالات الشتوية القادمة.

الهلال يكشف عن موقفه من العروض المقدمة لنجم الفريق

وارتبط اسم اللاعب البرتغالي بعروض كثيرة من الدوري الإنجليزي على رأسها نادي توتنهام هوتسبير، بالإضافة إلى نيوكاسل يونايتد.

وبحسب ما كشفه الصحفي الإيطالي رودي جاليتي، فإن اللاعب لن يغادر الهلال في الميركاتو القادم، على الرغم من الشائعات التي تؤكد إلى عودته للدوري الإنجليزي.

وأكد جاليتي أن النادي ليس لديه نية للتخلي عن نجم الفريق مهما كان العرض المقدم لبيعه.

وانتقل نيفيز إلى صفوف الهلال السعودي في الانتقالات الصيفية الماضية قادما من وولفرهامبتون مقابل 55 مليون جنيه إسترليني لمدة ثلاث سنوات.

