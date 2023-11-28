نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بين الشوطين.. الأهلي يتعادل سلبيًا أمام سموحة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فرض التعادل السلبي دون أهداف نفسه على مجريات الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام ضيفه سموحة والمقامة على استاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

الشوط الأول كانت الأفضلية فيه للأهلي حيث شن لاعبيه أكثر من هجمة على مرمى الهاني سليمان حارس سموحة لكنها لم تشكل خطورة حقيقة.

في المقابل اعتمد فريق سموحة على الهجمات المرتدة معتمدًا على الثلاثي إسلام جابر وحسين فيصل وحسام حسن، لكن الخطورة الحقيقية للفريق السكندري لم تظهر طوال مجريات هذا الشوط.

وحاول لاعبو الأهلي هز الشباك في هذا الشوط الذي شهد تنافسًا في وسط الملعب لينتهي بالتعادل السلبي دون أي أهداف.