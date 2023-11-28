نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي لمواجهة نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن لويس إنريكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، عن تشكيل فريقه لمباراة نادي نيوكاسل يونايتد، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة باريس سان جيرمان أمام نظيره فريق نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام نيوكاسل يونايتد

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ميلان سكرينار، دانيلو، أشرف حكيمي، لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: أوجارتي، فابيان رويز، لي كانج.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، كيليان مبابي، كولو مواني.

موعد مباراة باريس سان جيرمان أمام نيوكاسل يونايتد

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة باريس سان جيرمان أمام نظيره فريق نيوكاسل يونايتد، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة دوري أبطال أوروبا.