الأهلي يسقط في فخ التعادل السلبي أمام سموحة

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أحمد جودة - القاهرة - سقط الأهلي في فخ التعادل السلبي في مباراة اليوم أمام ضيفه سموحة، وذلك في اللقاء الذي أقيم على استاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ولم ينجح الأهلي في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي بعدما تعادل في اللقاء السابق بالدوري أمام الجونة بهدف لكل فريق.

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع التعادل السلبي دون أهداف ولم يشهد المزيد من الهجمات الخطيرة على أي مرمى باستثناء تصويبة من محمد مجدي أفشة علت عارضة الهاني سليمان.

وفي الشوط الثاني ضاعف الأهلي هجومه على مرمى سموحة وسنحت للاعبيه أكثر من فرصة للتسجيل لكنه الرعونة كانت هي الجانب الأبرز الذي سيطر على لاعبي الفريق الأحمر.

وحاول السويسري مارسيل كولر المدير الفني تنشيط هجوم فريقه بالدفع بأحمد عبد القادر ومحمد زعلوك لكن التغييرات كانت قبل نهاية اللقاء بـ10 دقائق ولم يسمح الوقت المتبقي من اللقاء لكلا اللاعبين بإحداث الفارق في القريق الأحمر.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 14 محتلًا المركز الثاني، كما رفع سموحة رصيده للنقطة 9 في المركز التاسع.