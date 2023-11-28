عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق كوبنهاجن، مساء اليوم الأربعاء 28 نوفمبر، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة مانشستر سيتي، مع نظيره فريق كوبنهاجن، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: وولكر، اكانجي، روبن دياز، جفارديول.

خط الوسط: رودري، لويس، بيرناردو سيلفا، فيل فودين.

خط الهجوم: جريليش، هالاند.

ويحتل فريق مانشستر سيتي صدارة ترتيب المجموعة السابعة من دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد فريق لايبزيج الألماني في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.