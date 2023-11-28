مارسيل كولر يوجه انتقاد لاذع إلى لجنة الحكام عقب التعادل أمام سموحة

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أحمد جودة - القاهرة - انتقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء لجنة الحكام عقب تعادل فريقه في مباراة اليوم أمام سموحة.

وتعادل الأهلي مساء اليوم أمام سموحة دون أهداف، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

مارسيل كولر يوجه انتقاد لاذع إلى لجنة الحكام

كولر قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:"هل رئيس لجنة الحكام يقوم بعقد جلسات مع الحكام أو هناك تحسين أو مناقشة معهم".

وأضاف:"في كل مباراة يتم ارتكاب نفس الأخطاء وتضييع الوقت، هل هذا طبيعي؟ لا بد من تعامل الحكم بإعطاء بطاقة صفراء ثم حمراء".

وواصل:"هذا الموضوع من الموسم الماضي، والأمر أصبح غريبًا جدًا ومتكرر، هذا سؤال أطرحه للنقاش".

