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أول تعليق من فرج عامر على تعادل سموحة مع الأهلى

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أحمد جودة - القاهرة - وصف المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة  مباراة فريقه مع الأهلى بأنها كانت عامرة بالندية والكفاح.

وأضاف رئيس نادى سموحه على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى أن جميع لاعبى سموحه كانوا أبطال وعلى قدر المسئولية طوال المباراة.

وأطلق رئيس النادى لقب الرائع على أحمد حكم  مساك سموحه ولقب الجوكر على أحمد ميدو المساك الآخر.

وانتزع سموحة نقطة غالية خارج أمام الأهلى فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد الجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز ليرتفع رصيد الفريق الأزرق إلى 9 نقاط ويحتل المركز التاسع.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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