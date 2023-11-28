نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول قرار من كولر بعد تعادل الأهلي أمام سموحة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبيه راحة سلبية من التدريبات الجماعية غدًا الأربعاء.

وتعادل الأهلي مساء اليوم أمام سموحة دون أهداف، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقرر كولر منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات الجماعية غدًا خوفًا من تعرضهم للإجهاد في ظل ارتباط الفريق للعديد من المباريات خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه بعد غدٍ الخميس على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة قبل التوجه إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز.

ويستعد الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.