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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات مرتقبة وهامة في دوري القسم الثاني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - مباريات مرتقبة وهامة في دوري القسم الثاني
تنطلق اليوم الاربعاء في الثانية والنصف عصرًا منافسات الجولة السادسة لمجموعتى بحري بدورى القسم الثاني ب.
المجموعة الخامسة
1- المنصورة مع كفر الشيخ
يحتضن ستاد شربين لقاء فريق
المنصورة وصيف المجموعة بقيادة عبد الطيف الدومانى برصيد 9 نقاط بفريق كفر الشيخ صاحب المركز السادس بقيادة فنية جديدة رفعت الزواوي بعد استقالة عبد الناصر محمد برصيد 6 نقاط.
2- شباب القزازين مع شباب تلا
على ستاد دمياط الجديده يقام لقاء القمة مع القاع بين فريق شباب القزازين متصدر المجموعة بقيادة سامح العربى برصيد 6 نقاط مع فريق شباب تلا متذيل المجموعة بقياده السيد عبد الغفار برصيد 3 نقاط.
3- مالية كفر الزيات مع بايونيرز
على ملعب المالية يلتقي فريق مالية كفر الزيات صاحب المركز الخامس بقيادة منير عقيلة برصيد 8 نقاط مع فريق بايونيرز صاحب المركز الثامن بقيادة خالد متولي برصيد 6 نقاط.
4- الصيد بالمحلة مع بنى عبيد
على ملعب نادي سمنود ولقاء في قمة الإثارة بين فريق صيد المحلة صاحب المركز الثالث بقيادة خالد الامام مع فريق بنى عبيد صاحب المركز الرابع بقيادة اكرم عبد المجيد.
ويدخل الفريقان اللقاء برصيد 8 نقاط.
5-اتحاد نبروه مع بلقاس
على ملعب اتحاد نبروه يلعب فريق
اتحاد نبروه صاحب المركز الثامن بقيادة عبد الفتاح عبد الرازق برصيد 5 نقاط مع فريق بلقاس صاحب المركز التاسع بقيادة طارق جمال برصيد 3 نقاط.
المجموعة السادسة
1- الاوليمبي مع شباب كوم حمادة
على ملعب نادي الاوليمبي يواجه فريق الاوليمبي صاحب المركز الثالث بقيادة محمد كيتا برصيد 8 نقاط فريق شباب كوم حمادة وصيف المجموعة بقيادة حسن مصطفى برصيد 9 نقاط.
2- العاب دمنهور مع دلفى
على ملعب نادي العاب دمنهور يحل فريق دلفى متصدر المجموعة بقيادة جمال السيد برصيد 9 نقاط ضيفًا ثقيلًا على فريق العاب دمنهور صاحب المركز الثامن بقيادة علاء نوح المدير الفني الجديد بعد استقالة كمال فريد برصيد 5 نقاط.
3- المجد السكندري مع الهلال الضبعة
يشهد ستاد جامعة الإسكندرية لقاء صعب بين فريق المجد السكندري صاحب المركز السابع بقيادة محمود التركي برصيد 6 نقاط مع فريق الهلال الضبعة صاحب المركز السادس بقيادة على عاشور برصيد
6 نقاط.
4- طلائع الاسطول مع فريق الحمام
يستضيف ملعب القوات البحرية براس التين لقاء بين فريق طلائع الاسطول متذيل المجموعة بقياده علاء المنى برصيد 3 نقاط مع فريق الحمام صاحب المركز الرابع بقيادة محمد كابوريا برصيد 8 نقاط.
5- سبورتنج مع الإسكندرية للبترول
على ملعب سبورتنج يستقبل فريق
سبورتنج صاحب المركز الخامس بقيادة احمد فاروق برصيد 8 نقاط فريق الإسكندرية للبترول صاحب المركز التاسع بقيادة تامر فاروق برصيد 4 نقاط.
ترتيب المجموعة الخامسة
1- شباب القزازين 10 نقاط
2- المنصورة 9 نقاط
3-صيد المحلة 8 نقاط
4- بني عبيد 8 نقاط
5-مالية كفر الزيات 8 نقاط
6- كفر الشيخ 6 نقاط
7- بايونيرز 6 نقاط
8-اتحاد نبروه 5 نقاط
9- بلقاس3 نقاط
10- شباب تلا 3 نقاط
المجموعة السادسة
1-دلفي 9 نقاط
2- كوم حمادة 9 نقاط
3- الاوليمبي 8 نقاط
4-الحمام 8 نقاط
5-سبورتنج 8 نقاط
6-الهلال الضبعة 7 نقاط
7-المجد السكندري 6 نقاط
8- العاب دمنهور 5 نقاط
9- اسكندريه للبترول 4 نقاط
10- طلائع الاسطول 3 نقاط