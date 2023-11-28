أحمد جودة - القاهرة - مباريات مرتقبة وهامة في دوري القسم الثاني

تنطلق اليوم الاربعاء في الثانية والنصف عصرًا منافسات الجولة السادسة لمجموعتى بحري بدورى القسم الثاني ب.

المجموعة الخامسة

1- المنصورة مع كفر الشيخ

يحتضن ستاد شربين لقاء فريق

المنصورة وصيف المجموعة بقيادة عبد الطيف الدومانى برصيد 9 نقاط بفريق كفر الشيخ صاحب المركز السادس بقيادة فنية جديدة رفعت الزواوي بعد استقالة عبد الناصر محمد برصيد 6 نقاط.



2- شباب القزازين مع شباب تلا



على ستاد دمياط الجديده يقام لقاء القمة مع القاع بين فريق شباب القزازين متصدر المجموعة بقيادة سامح العربى برصيد 6 نقاط مع فريق شباب تلا متذيل المجموعة بقياده السيد عبد الغفار برصيد 3 نقاط.

3- مالية كفر الزيات مع بايونيرز

على ملعب المالية يلتقي فريق مالية كفر الزيات صاحب المركز الخامس بقيادة منير عقيلة برصيد 8 نقاط مع فريق بايونيرز صاحب المركز الثامن بقيادة خالد متولي برصيد 6 نقاط.

4- الصيد بالمحلة مع بنى عبيد

على ملعب نادي سمنود ولقاء في قمة الإثارة بين فريق صيد المحلة صاحب المركز الثالث بقيادة خالد الامام مع فريق بنى عبيد صاحب المركز الرابع بقيادة اكرم عبد المجيد.

