نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن نجم الأهلي وشبانة يؤكد ضم مهاجم جديد.. وفتوح يبتعد عن دوري "روشن" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:-

شوبير يكشف مفاجأة بشأن نجم الأهلي ويُعلن موعد رحيله

كشف الإعلامي أحمد شوبير، وجهة المدافع محمد عبد المنعم، لاعب الأهلي، المقبلة ومصيره مع المارد الأحمر.

حيث قال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "محمد عبد المنعم لاعب الأهلى لديه حلم وهو الاحتراف في أوروبا، ولن يتنازل عن حلمه".

وتابع: "اللاعب وقع مع شركة تسويق أجنبية خلال الفترة الماضية لتسويقه في أوروبا، وتوفير عرض الرحيل عن الأهلى خلال الأيام القادمة".

مهاجم جديد معروض على الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن عرض لجنة التخطيط لمهاجم جديد على السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم،لدراسة إمكانية التعاقد معه خلال شهر يناير المقبل.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، أن المهاجم البلجيكي شارلي موسوندا لاعب فريق أنورثوسيس فاماجوستا القبرصي تم ترشيحه عن طريق شركة تسويق أوروبية خاصة.

وتابع، أن المهاجم يمتلك سيرة ذاتيه جيدة حيث لعب في أندية تشيلسي وليفانتي وريال بيتيس وسيلتك الاسكتلندي.

واختتم، أن قيمته التسويقية تبلغ نصف مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت.

"لهذا السبب"..أحد السعودي يرفض التعاقد مع أحمد فتوح

فشلت مؤخرا محاولات من أحد أندية الدوري السعودي، في الحصول على خدمات، الظهير الأيسر لنادي الزمالك ومنتخب مصر، أحمد فتوح، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

- أحد يرفض ضم فتوح

وصرح أحمد جلال الناقد الرياضي:" أن نادي أحد السعودي، تقدم بالفعل بعرض رسمي إلى نادي الزمالك للتعاقد مع أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وأشار جلال خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: " نادي أحد السعودي عرض 500 ألف دولار لضم اللاعب، ولكن الزمالك طلب الحصول على 2 مليون دولار".

وواصل أحمد جلال: "اللاعب طلب أيضًا الحصول على 2 مليون دولار بالإضافة إلى مليون دولار منحة تعاقد، وهو ما تم رفضه وأغلق الملف تمامًا".

واختتم:" فتوح في طريقه لتكرار سيناريو معتز إينو للانتقال إلى الأهلي في نهاية الموسم الجاري".

