شرط واحد من الزمالك لحل أزمة فتوح

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن آخر تطورات أزمة أحمد فتوح لاعب الفريق الأبيض والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

شرط واحد للزمالك لحل أزمة فتوح

وأكد المصدر أن مجلس الإدارة حتى الآن لا ينوي التراجع عن قرار عرض اللاعب للبيع برفقة الثنائي مصطفى الزناري ومحمد صبحي.

وأوضح المصدر أن الفترة الحالية تشهد تدخل بعض المقربين من مجلس الزمالك واللاعب لإيجاد حل للأزمة وعودة اللاعب من جديد للمشاركة مع الأبيض في الفترة القادمة.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك لن يتحرك لحل الأزمة نهائيا، مؤضحا أن الشرط الوحيد لحل الأزمة هو حضور اللاعب لمقر النادي وعقد جلسة مع الإدارة يطلب فيها تجديد عقده مع النادي بالشروط والظروف التي تناسب القلعة البيضاء وتقديم اعتذار للنادي وجماهيره عن الأزمة التي افتعلها مؤخرا.

وأضاف المصدر أن منذ صدور قرار إيقاف اللاعب وتغريمه ماليا لم يحدث أي توصل مع مسؤولي الزمالك واللاعب، وكل ما حدث خلال الفترة الماضية ما هو ألا تدخل من بعض الوسطاء لحل الأزمة بشكل ودي حتى لا يتأثر مستقبل اللاعب.