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أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن مسؤولي الأبيض دخلوا في مفاوضات قوية مع عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر خلال الساعات القليلة الماضية.

الزمالك يدخل صراع صفقة عمر كمال

وأوضح المصدر أن مسؤولي الزمالك أخطروا اللاعب بحل ازمة القيد خلال الأيام القليلة القادمة من أجل تدعيم صفوف الأبيض خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وأضاف المصدر أن اللاعب أبدى ترحيبه بالانضمام للزمالك في يناير القادم في حال الوصول لاتفاق نهائي مع مسؤولي مودرن فيوتشر وخاصة وإنه مرتبط بعقد مع النادي لنهاية الموسم الجاري.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك متمسك بضم اللاعب خلال الفترة القادمة خاصة وأنه يجيد اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر.

