نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالعلامة الكاملة.. الأهلي يفوز على الزمالك في دوري كرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الأهلي في الفوز على الزمالك في ختام المرحلة الأولى من دوري المحترفين المصري، وبذلك أنهى الأحمر بالعلامة الكاملة دون أي خسارة عقب مرور 15 جولة.



وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 25-24، في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي أقيمت على صالة العاصمة الإدارية.



وبذلك نجح الأحمر في تخطي المرحلة الأولى بـ15 انتصارا برصيد 45 نقطة، أما الزمالك فتجمد رصيده عند 38 نقطة.



وتقدم الأبيض خلال الشوط الأول بنتيجة 5-2، ثم عاد الأهلي وسجل اللاعب عمر كاستيلو ثلاث أهداف متتالية وتعادل الفريقين.

ثم تقدم الأهلي من جديد وانتهى الشوط الأول بنتيجة 13-11.



ونجح الأهلي في الشوط الثاني في مواصلة تقدمه على الزمالك عقب محاوله من الأبيض في تقليص الفارق ولكن تمكن الأهلي من الحفاظ على تقدمه في النهاية.