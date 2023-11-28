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مليون دولار تفصل أحمد فتوح عن الدوري السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تفاصيل عرض أحد السعودي للتعاقد مع أحمد فتوح مدافع الفارس الأبيض خلال الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكد المصدر أن النادي تلقى عرضا من أحد السعودي بالتعاقد مع أحمد فتوح مقابل مليون دولار خلال الميركاتو القادم.

وأوضح المصدر أن الزمالك طالب الحصول على ما يقترب من 2 مليون دولار للموافقة على الاستغناء عن اللاعب خلال الفترة القادمة.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك ينتظر رد مسؤولي أحد السعودي على طلبات الأبيض المالية لرحيل فتوح خلال الميركاتو الشتوي القادم.
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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