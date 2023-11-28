نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مليون دولار تفصل أحمد فتوح عن الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تفاصيل عرض أحد السعودي للتعاقد مع أحمد فتوح مدافع الفارس الأبيض خلال الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكد المصدر أن النادي تلقى عرضا من أحد السعودي بالتعاقد مع أحمد فتوح مقابل مليون دولار خلال الميركاتو القادم.

وأوضح المصدر أن الزمالك طالب الحصول على ما يقترب من 2 مليون دولار للموافقة على الاستغناء عن اللاعب خلال الفترة القادمة.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك ينتظر رد مسؤولي أحد السعودي على طلبات الأبيض المالية لرحيل فتوح خلال الميركاتو الشتوي القادم.

