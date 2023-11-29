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أحمد جودة - القاهرة - تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صدمة قوية بعد تجدد إصابة مصطفى شلبي لاعب الفريق الأبيض.

صدمة في الزمالك لهذا السبب

وتعرض مصطفى شلبي لإصابة قوية في كاحل القدم خلال لقاء إنبي في بطولة الدوري الممتاز تسبب في غيابه عن الأبيض لفترة طويلة.

وأكد مصدر داخل الزمالك، أن الفحوصات الطبية الأخيرة التي خضع لها اللاعب أثبتت تجدد إصابته مرة أخرى، مما يعني خضوعه لبرنامج علاجي جديد وسيغيب عن الملاعب لفترة قد تصل إلى 30 يوما أو أكثر.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها مساء غد الأربعاء ببطولة الدوري الممتاز.

