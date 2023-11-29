إيرلينج هالاند.. قاطرة بشرية لا تتوقف عن اكتساح الارقام

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أحمد جودة - القاهرة -

يواصل إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، اكتساح الأرقام الإيجابية، في مباراة فريقه أمام لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا.

وجاءت مواجهة الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال اوروبا.

هالاند يكسر رقم لاعب باريس سان جيرمان

إيرلينج هالاند، بات أسرع لاعب يسجل 40 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، وذلك في 35 مباراة فقط.

واستطاع النرويجي كسر الرقم القياسي المسجل باسم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

هالاند أصبح أصغر لاعب يصل إلى 40 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، بعمر 23عامًا و130 يومًا.

ويعد هالاند أحد العناصر الاساسية في كتيبة بيب جوارديولا والذي ساهم فيه اكتساح العديد من الارقام القياسية.