نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يتأهل إلى الدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز أمام بورتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني الفوز أمام نظيره فريق بورتو البرتغالي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت المباراة قد انطلقت مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مونتجويك الأولمبي.

وشهدت المباراة سيطرة واستحواذ متبادل من قبل الفريقين طوال اللقاء الذي جمع بينهما مع الكثير من الهجمات الخطيرة.

وافتتح اللاعب بيبي التسجيل لفريق بورتو البرتغالي في المباراة عند الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول.

وأدرك النجم البرتغالي جواو كانسيلو هدف التعادل لفريق برشلونة عند الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، ثم سجل جواو فيليكس هدف الفوز للنادي الكتالوني في الدقيقة 53.

وبهذه النتيجة تأهل فريق برشلونة إلى الدور القادم من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة.