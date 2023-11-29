نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل يونايتد اليوم الثلاثاء 28/11/2023 بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي"، في بعض السطور التالية نتيجة وملخص أهداف مباراة باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل يونايتد اليوم الثلاثاء 28/11/2023 بدوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل يونايتد

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله المباراة القوية والمثيرة التي جمعت بين باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل

سجل ألكسندر إيساك هدف نيوكاسل يونايتد الأول في شباك البي آس جي في الدقيقة الخامسة والعشرين من عمر الشوط الأول من المباراة.

ونجح كيليان مبابي في تسجل هدف التعادل للعملاق الباريسي من علامة جزاء في الوقت بدل من الضائع.