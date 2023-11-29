نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حسام غالي يكشف آخر التطورات الصحية للعامري فاروق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الجماهير المصرية بالدعاء للعامري فاروق نائب رئيس المارد الأحمر، بالشفاء العاجل له.

ولا يزال العامري فاروق في غيبوبة باحدى المستشفيات المتخصصة في جراحات المخ والأعصاب في غيبوبة.

تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق

وقال “غالي” مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد في برنامج الهدف على أون تايم سبورتس: "العامري ما زال فاقد الوعي، وحالته حرجة ولكن الجميع لديه أمل في الله سبحانه وتعالى بأن يستعيد وعيه خاصة أن نسبة الإدراك ارتفعت لـ 6".

وأكمل: "تجربة العامري جعلته مُتيقنًا بأن لا سبب يستحق الحزن وأن يرتفع ضغط الدم ويتسبب في نزيف في المخ".

واختتم: " ندعوا الله أن يشفيه ويعافيه، لأن غيابه أثّر في الجميع وفيه شخصيًا".