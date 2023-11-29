نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "خليه يمسك سموحة ويورينا".. أحمد سامي يسخر من كولر عقب التعادل أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، عن مواجهة فريقه الأخيرة أمام النادي الأهلي، في الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بالتعادل السلبي.

- سامي يتحدث عن مواجهة الأهلي

وصرح أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة:" لم أطمع في تحقيق الفوز أمام النادي الأهلي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز".

وأشار سامي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90 "على قناة النهار: "نجحنا في إغلاق مفاتيح لعب الأهلي، وكنت قلق طوال المباراة".

وأردف أحمد سامي: "فترة التوقف الدولي لعبنا عدة مباريات ودية، والتعادل مكافأة للاعبين على جهدهم طوال الفترة الماضية والنقطة ستدفعنا للأمام".

وأكمل: "الأهلي يختلف عن الموسم الماضي، بأن جماعيته تأثرت عن الموسم الماضي رغم إمكانيات اللاعبين الفردية، وإمام عاشور وحسين الشحات ثنائي لهم ثقلهم داخل الملعب".

واختتم عن انتقاد كولر لطريقة سموحة والاعتماد على 9 لاعبين: "بقول للمدرب السويسري أمام الجميع تولي قيادة سموحة والعب مباراة أمام الأهلي وسوف نرى طريقتك أمام لاعبيه، ولو مكاني هيلعب بالطريقة الدفاعية".