نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود فتح الله: لدى بيراميدز إصابات غير طبيعية وحققنا فوز مهم أمام الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمود فتح الله مدرب فريق بيراميدز، علي سعادته بتحقيق الفوز على الإسماعيلى بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دورى nile.

تصريحات محمود فتح الله مدرب بيراميدز

وقال محمود فتح الله خلال تصريحاته عبر برنامج الماتش على قناة صدى البلد مع الإعلامي هاني حتحوت: " فريق بيراميدز يعاني بالفعل من إصابات عديدة بخلاف ضغط المباريات حيث سيسافر الفريق إلى موريتانيا لمواجهة نواذيبو بدورى أبطال إفريقيا، ثم صن داونز فى جنوب إفريقيا، وهو ما يدفع الجهاز الفنى لإجراء بعض التعديلات على تشكيل الفريق فى كل مباراة لوجود رغبة في الفوز ببطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وتابع:" سيناريو مباراة الإسماعيلي كان صعبا بعد استقبال بيراميدز لهدف لكن رد الفعل كان كبير وكان هناك مجهودا كبيرا من اللاعبين طوال الـ 90 دقيقة وكنا أكثر شراسة في الشوط الثاني وكان بإمكاننا إحراز أهداف عديدة

واضاف:" الذين شاركوا في المباراة أضافوا للفريق، واجتهدوا وعوضوا الهدف الذي تأخرنا به إلى فوز، وما يهمنا هو أن اللاعبين لديهم روح القتال، حتى الذين لم يُشاركوا".