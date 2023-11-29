نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري أبطال أوروبا.. رقم قياسي ينتظر نابولي في مواجهة ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق نابولي مع نظيره نادي ريال مدريد اليوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

رقم قياسي ينتظر نابولي في مواجهة ريال مدريد

ويبحث الفريق الإيطالي داخل جدران سانتياجو برنابيو عن رقم تاريخي لم يتكرر سابقا، حيث يطمح فريق نابولي عن تحقيق الفوز الثالث له على التوالي خارج أرضه، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

واستطاع فريق نابولي في تحقيق الفوز خلال الجولة الأولى أمام فريق سبورتنج براجا، وكذلك في الجولة الثالثة أمام نظيره فريق يونيون برلين الألماني، وذلك خارج الأراضي الإيطالية.

وتخطي نادي ريال مدريد آخر 9 لقاءات على أرضه بانتصاره في 8 مواجهات، وتعادله في مباراة واحده.

ويحتل نادي نابولي المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا، برصيد 7 نقاط، بينما يتصدر النادي الملكي المجموعة برصيد 12 نقطة.