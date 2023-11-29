نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد وجالطة سراي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره فريق جالطة سراي التركي، مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره فريق جالطة سراي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وجالطة سراي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وجالطة سراي

وتذاع مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره فريق جالطة سراي، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويمكنكم مشاهدة المباراة على النايل سات عبر التردد التالي:

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

تردد قناة بي إن سبورتس على عرب سات