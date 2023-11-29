نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يرحل إيهاب جلال عن الإسماعيلي بعد الخسارة أمام بيراميدز؟ دوت الخليج يكشف الكواليس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات الأخيرة أمس الثلاثاء خسارة جديدة لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بثنائية مقابل هدف أمام مضيفه بيراميدز ضمن منافسات بطولة دوري النيل.

ودار العديد من الأحاديث المثيرة حول رحيل إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي عن تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة.

حيث تلقى الإسماعيلي الخسارة في 4 مناسبات خلال 6 مباريات خاضها الفريق بالدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

وتعادل الفريق في مباراة وحيدة وحقق الفوز في مباراة وحيدة وكانت أمام زعيم الثغر الاتحاد السكندري بثلاثية مقابل هدف، مما جعل الجميع يتساءل عن إمكانية التعاقد مع مدير فني جديد للقلعة الصفراء خلال المرحلة المقبلة، ورحيل جلال عن تدريب الفريق عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف بالدوري العام.

هل يرحل إيهاب جلال عن الإسماعيلي بعد الخسارة أمام بيراميدز؟

وبحسب مصادر "دوت الخليج الرياضي" الخاصة، نكتشف أنه من الوارد رحيل جلال عن تدريب الفريق عقب اللقاء المقبل أمام البنك الأهلي حال الخسارة من جديد في الدوري العام، مما قد يزيد من صعوبة موقف الدراويش بجدول الترتيب.

وذلك بعد وجود إنقسام قوي داخل مجلس الإدارة برحيل المدير الفني بشكل نهائي والتعاقد مع مدير فني آخر خلال المرحلة المقبلة.

وهناك رأي آخر وهو استمرار جلال، خاصة وأن الفريق يؤدي المبارايات بشكل جيد خلال الفترة الأخيرة، رفقة جلال ولم يحالفهم التوفيق، مع التركيز على ضرورة حل أزمة القيد وإيجاد حل لتلك الأزمة قبل الميركاتو الشتوي المقبل، لتدعيم صفوف الفريق.

وبحسب مصادرنا، فإن رأي الأغلبية داخل مجلس الإدارة، هو استمرار إيهاب جلال حتى المباراة المقبلة، وتقييم وضع المدرب رفقة الفريق بناءا على تلك المباراة والتي ستقام بإسماعيلية أمام فريق البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري العام، يوم الثلاثاء المقبل.