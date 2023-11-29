نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بايرن ميونخ وكوبنهاجن والقنوات الناقلة لها في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق كوبنهاجن، مساء اليوم الأربعاء الموافق 29 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة بايرن ميونخ وكوبنهاجن مساء اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2024 على إستاد أليانز أرينا معقل بايرن ميونخ، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ونجح بايرن ميونخ في تحقيق الفوز على نظيره جالاتا سراي التركي بهدفين مقابل هدف، في المباراة الماضية التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر فريق بايرن ميونخ المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد 12 نقطة بينما يتواجد فريق كوبنهاجن في المركز الثاني برصيد 4 نقاط

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية؛ هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.