إبراهيم حسن: الدوري المصري لا يوجد به تكافؤ فرص وهذا يصب فى مصلحة الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد إبراهيم حسن نجم كرة القدم المصرية السابق أن الدوري المصري الممتاز لا يوجد به تكافؤ فرص تمامًا ويصب فى مصلحة النادي الأهلي فى النهاية بسبب المؤجلات.

إبراهيم حسن: الدوري المصري لا يوجد به تكافؤ فرص

وقال إبراهيم حسن فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" الدوري المصري لا يوجد به تكافؤ فرص تماما وهذا يصب فى مصلحة الأهلي.

وأضاف:" مش معقول أن الدوري المصري يظل الفرق جميعها تلعب مباريات ثم الأهلي يعود ويلعب 6و7 مباريات مؤجلة، أين تكافؤ الفرص.

وأتم:" للأسف ذلك يصب فى مصلحة النادي الأهلي، والدوري المصري ضعيف.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعادل أمام سموحة ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز سلبيا.