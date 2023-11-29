نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة آرسنال ضد لانس الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي مع نظيره فريق لانس الفرنسي اليوم الاربعاء الموافق 29 نوفمبر الحالي بستاد الامارات في لقاء قوي بينهم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة آرسنال ضد لانس

وتنطلق صافرة بداية مباراة آرسنال ولانس مساء الاربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية والدوحة.

ترتيب مجموعة آرسنال ولانس

1- آرسنال 9 نقاط

2- لانس 5 نقاط

3- ايندهوفن 5 نقاط

4- إشبيلية نقطتين

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ولانس

تردد قناة bein sports 2