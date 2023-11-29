نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم الأربعاء 29-11-2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، جدول ترتيب مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل انطلاق مباريات اليوم الأربعاء 29 نوفمبر.

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا

وستلعب اليوم آخر ثمانية مواجهات في منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما لعبت أمس المباريات الثمانية الأولى.

المجموعة الأولى

1- بايرن ميونخ – 12 نقاط.

2- كوبنهاجن – 4 نقاط.

3- جلطة سراي– 4 نقاط.

4- مانشستر يونايتد– 3 نقاط.

المجموعة الثانية

1- آرسنال – 9 نقاط.

2- آيندهوفن– 5 نقاط.

3- لانس – 5 نقاط.

4- إشبيلية – نقطتين.

المجموعة الثالثة

1- ريال مدريد – 12 نقاط.

2- نابولي – 7 نقاط.

3- براجا – 3 نقاط.

4- يونيون برلين – نقطة وحيدة.

المجموعة الرابعة

1- ريال سوسيداد – 10 نقاط.

2- إنتر ميلان – 10نقاط.

3- سالزبورج – 3 نقاط.

4- بنفيكا – دون نقاط.

المجموعة الخامسة

1- أتلتيكو مدريد – 11 نقطة.

2- لاتسيو – 10 نقاط.

3- فينورد – 6 نقاط.

4- سيلتك – نقطة وحيدة.

المجموعة السادسة

1-بوروسيا دروتموند– 10 نقاط.

2- باريس سان جيرمان – 7 نقاط.

3- ميلان – 5 نقاط.

4-نيوكاسل يونايتد – 5 نقاط.

المجموعة السابعة

1-مانشستر سيتي – 15 نقطة.

2- لايبزيج – 9 نقاط.

3- يونج بويز – 4 نقاط.

4- النجم الأحمر – نقطة واحدة.

المجموعة الثامنة

1- برشلونة – 12 نقطة.

2- بورتو – 9 نقاط.

3- شاختار – 9 نقاط.

4- انتويرب – دون نقاط