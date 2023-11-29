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أحمد جودة - القاهرة - صرح حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن سبب عدم ظهوره اعلاميًا خلال الفترة الماضية، حيث أنه يعد أحد المسؤولي بالقلعة الحمراء.

حسام غالي يكشف سبب غيابه في الظهور إعلاميًا

وكشف حسام غالي خلال تصريحات تليفزيونية على برنامج الهدف والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عبر شاشة أون تايم سبورتس قائلًا: "عدم ظهوري الفترة الماضية في الإعلام، لعدم وجود أحداث هتكلم فيها وقضايا مهمة مينفعش أطلع بشكل عشوائي".

وأكمل: " لا أحب الظهور الكتير نهائيًا خاصة وإني مسؤول في النادي الأهلي وعضو مجلس مينفعش يكون ظهوري بالشكل دائم".

واختتم حديثه: "لا يوجد مشكلة في ظهوري وهذا قراري، ولا يوجد شيء اتحدث عنه لكي أظهر في الإعلام"