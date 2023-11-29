هادي خشبة: كولر مشدود في الفترة الحالية.. وهذا سر تراجع نتائج الفريق

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أحمد جودة - القاهرة - قال هادي خشبة نجم الأهلي السابق أن مارسيل كولر مشدود في الفترة الحالية وسر تراجع نتائج الفريق في الفترة الحالية.
هادي خشبة: لا بد من مارسيل كولر أن يكون هادي في التفاعلات
وصرح هادي خشبة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "اللعيب "على قناة "أم بي سي مصر":"هناك تراجع في أداء الفريق في الفترة الحالية".
وأكمل: "كولر مشكلته مع بيرسي تاو في مباراة ميديما الغاني هي السبب الرئيسي في غيابه عن مباراة سموحة اليوم".
وتابع: "لا بد من وجود حلول من أجل تحسين نتائج الفريق في الفترة الحالية".
وأضاف: "كولر لم يجد التعامل مع الإعلام والجماهير بشكل جيد والدليل مشدته مع أحد الجماهير في مباراة سموحة".
واختتم: "التركيز من مارسيل كولر مهم في المباريات القادمة من أجل الاستعادة الانتصارات والأداء مرة أخرى".
وتعادل الأهلي مع نظيره سموحة سلبيًا ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل.